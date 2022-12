Expert lancia il Sottocosto di Natale: sottoprezzi fino al 24 Dicembre

Sulla scia di quanto fatto da altre catene di distribuzione, anche Expert ha lanciato il suo volantino che fino al 24 Dicembre 2022 propone il Sottocosto di Natale, con sottoprezzi su tantissimi prodotti.

Il TV LG OLED 55A26LA da 55 pollici è disponibile ad 849 Euro, il 39% in meno rispetto ai 1.399 Euro di listino, mentre il Samsung QLED QE50A60B da 50 pollici passa a 569 Euro, il 33% in meno dagli 849 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la riduzione sul Samsung OLED QE65S95B da 65 pollici, a 2199 Euro dai 3199 Euro di listino. L’LG OLED 65CS6LA da 65 pollici invece è disponibile a 1599 Euro, il 27% in meno dai 2199 Euro di listino.

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro viene scontato a 269 Euro, il 23% in meno dai 349,90 Euro, mentre l’Oppo A96 passa a 239,90 Euro, il 20% in meno dai 299,90 Euro di listino.

Tra i laptop, invece, il Lenovo Ideapad da 15,6 pollici con Intel Core i5 è disponibile a 499 Euro, il 33% in meno dai 749 Euro di listino, mentre il Lenovo Tab M10 Plus passa a 189 Euro, il 32% in meno dai 279 Euro di listino. In offerta troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, a 999 Euro, il 19% in meno rispetto ai 1229 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.