Expert lancia il Sottocosto con i Sottoprezzi fino al 15 Marzo 2023

Expert lancia in giornata odierna il nuovo volantino, che propone il "Sottocosto con i Sottoprezzi" su tanti prodotti fino al 15 Marzo 2023. Ad essere interessati sono tantissimi dispositivi d'elettronica ed informatica.

Tra i TV segnaliamo l'OLED Serie A2 da 55 pollici 4K ad 899 Euro, in calo del 31% rispetto ai 1299 Euro di listino, mentre il Samsung QE50Q60B da 50 pollici passa a 549 Euro, con un risparmio del 31% rispetto ai 799 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda gli smartphone in offerta, segnaliamo l'iPhone 11 da 128 gigabyte a 529,90 Euro, in calo del 13% dai 609,90 Euro di listino, mentre lo Xiaomi 12 Lite da 128 gigabyte passa a 379,90 euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G passa a 289,90 Euro.

Fronte informatica, invece, il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici con Intel Core i5 è disponibile a 529 Euro, mentre l'Ideapad Gaming 3 con i7 e display da 16 pollici viene proposto a 1299 euro. L'HP Victus 15 con display da 15,6 pollici ed AMD Ryzen 5 viene proposto a 799 Euro: il 30% in meno rispetto ai 1149 Euro imposti dal produttore.

La scopa elettrica Dyson V15 Detect è disponibile invece a 549 Euro, il 19% in meno rispetto ai 679 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo.