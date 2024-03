Expert lancia il Sottocosto: tantissime offerte fino al 16 Marzo 2024

Da Expert “il buongiorno si vede dal Sottocosto”, con il nuovo volantino attivo fino al 16 Marzo 2024. La catena di distribuzione, contestualmente al lancio delle nuove offerte ha anche comunicato che gli sconti del “Sottoprezzo” continueranno fino al 20 Marzo 2024.

Nel Sottocosto, il Lenovo Ideapad Slim 3 da 15 pollici con processore Intel Core i5-12450H è disponibile a 549 Euro, in calo del 20% rispetto ai 688,90 Euro di listino. In sconto troviamo anche l’HP Victus 15 da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 5, che è disponibile a 699 Euro, il 14% in meno rispetto agli 810,90 Euro di listino.

In offerta anche l’iPad da 10,9 pollici con processore A14 Bionic, che nella variante con 64 gigabyte di memoria WiFi Only è disponibile a 399 Euro, il 25% in meno rispetto ai 534,90 Euro di listino.

Tra gli smartphone, l’iPhone 15 da 128 gigabyte viene proposto a 799 Euro, l’11% in meno rispetto agli 899,90 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A25 5G nella variante 6/128GB può essere acquistato a 249,90 Euro, in calo del 12% dai 283,90 Euro.

Non mancano all’appello i TV: qui troviamo il Samsung QE43Q60CAUXZT da 43 pollici a 449 Euro, il 14% in meno dai 524,90 Euro di listino, mentre l’LG NanoCell della Serie Nano76 da 75 pollici può essere acquistato ad 849 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile attraverso questo indirizzo.