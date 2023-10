Expert lancia i Sottoprezzi: super sconti fino al 25 Ottobre col nuovo volantino

Poco dopo aver riportatolo la notizia relativa al Sottocosto di Mediaworld di Ottobre 2023, segnaliamo che da oggi 12 Ottobre 2023 al 25 del mese è disponibile il nuovo volantino di Expert, in cui “il buongiorno si vede dai Sottoprezzi”.

Nel comparto della telefonia, l’iPhone 14 Plus da 128 gigabyte è disponibile ad 899,90 Euro, in calo del 5% rispetto ai 949 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A33 5G nella variante 6/128GB può essere acquistato a prezzo ridotto a 249,90 Euro.

Nel comparto informatica, invece, segnaliamo l’ASUS F1605ZA, nella variante con schermo da 16 pollici ed Intel Core i7 a 799 Euro, con un risparmio del 20% dai 999 Euro di listino, mentre il Lenovo LOQ Gaming da 15 pollici nel modello con schermo da 15,6 pollici ed Intel Core i5 passa a 1199 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1399 Euro di listino.

Per quanto concerne i televisori, il Sony Bravia a LED 4K da 65 pollici passa ad 899 Euro, il 7% in meno rispetto ai 969,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulla spedizione ed i pagamenti vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!