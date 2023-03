Expert lancia il nuovo volantino: gli Expertissimi del Risparmio fino al 12 Aprile

Expert lancia oggi 30 Marzo 2023 il nuovo volantino, che propone una serie di offerte molto interessanti su tanti prodotti fino al prossimo 12 Aprile 2023. Ad essere protagonisti sono tanti dispositivi hi-tech, tra cui TV, smartphone e prodotti di telefonia.

Partendo dai televisori, il Samsung QLED QE50Q60B da 50 pollici 4K viene proposto a 549 Euro, il 31% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre l'LG 43UQ75006LF da 43 pollici è disponibile a 349 Euro, con un risparmio del 27% dai 479 Euro imposti dal produttore. L'LG OLED 48C26LB da 48 pollici invece passa a 1199 Euro, in calo del 20% dai 1499 Euro di listino. Interessante però anche la riduzione sul Sony XR55A80JAEP da 55 pollici, a 1199 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1399 Euro di listino.

Tra gli smartphone, invece, l'Oppo Find X5 Lite è disponibile a 399,90 Euro, in calo del 20% dai 499,90 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi Note 12 è disponibile a 249,90 Euro, con un risparmio di 30 Euro rispetto ai 279 Euro di listino.

Per quanto concerne il comparto informatica, invece, segnaliamo l'Acer Aspire 5, un notebook da 15,6 pollici con AMD Ryzen 7 a 699 Euro, il 22% in meno rispetto agli 899 Euro di listino, mentre l'HP Chromebook 4 da 14 pollici è disponibile a 229,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.