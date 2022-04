Expert lancia il volantino 'Expertissimo del Risparmio': sconti fino al 24 Aprile 2022

Mentre Unieuro lancia il rimborso sull’acquisto dei PC, Expert lancia in giornata odierna il nuovo volantino “Expertissimo del Risparmio”, valido sia online che nei negozi sparsi sul territorio nazionale. Ad essere interessati sono tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Il TV Samsung QLED QE55QN700A da 55 pollici, che viene proposto a 1399 Euro, in calo del 30% rispetto ai 1999 Euro di listino. Sempre fronte TV, Segnaliamo anche l’LG OLED 55C1 da 55 pollici, che viene proposto a 1199 Euro, con un risparmio del 37% rispetto ai 1899 Euro imposti dal produttore.

In offerta segnaliamo anche il Samsung Bespoke Jet, l’aspirapolvere senza fili da 210W che passa ad 899 Euro, in calo del 22% rispetto ai 1149 Euro di listino. Interessante anche l’iRobot Roomba I7158, un robot aspirapolvere da 33W con autonomia di 75 minuti, che è disponibile a 499 Euro, il 29% in meno rispetto ai 699 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Come sempre, consigliamo di consultare lo store locator direttamente sul sito web di Amazon per capire dove sono attive le varie promozioni: i volantini infatti potrebbero cambiare a seconda del punto vendita scelto. Insomma, valutate bene qual è il punto vendita vicino alla vostra abitazione.