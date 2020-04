Expert lancia il volantino di Maggio 2020: 'Stare a casa conviene!'

Dopo il nuovo volantino Unieuro, anche Expert ha lanciato le nuove promozioni che scadranno il prossimo 3 Maggio 2020, il giorno prima della scadenza del lockdown ed infatti il volantino si chiama proprio "Stare a casa conviene!".

Tra i prodotti in offerta troviamo il Samsung Galaxy Note 10 Lite a 599,90 Euro, mentre il Galaxy A40 con 64 gigabyte di memoria può essere acquistato a 199,90 Euro, 60 Euro in meno rispetto al prezzo precedente. Su Huawei P30 viene proposto uno sconto di 200 Euro, ed è disponibile a 449,90 Euro per la variante da 128GB, mentre su iPhone 11 da 64 gigabyte la riduzione è di 60 Euro e può essere acquistato a 779,90 Euro.

Il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 128GB, invece, viene proposto a 999 Euro, 280 Euro in meno rispetto al prezzo di listino Apple. Sconto di 20 Euro invece sull'iPad da 32 gigabyte WiFi Only, che viene proposto a 369 Euro, per uno sconto pari a 20 Euro.

Per quanto concerne i televisori, il Philips 7300 55PUS7354 da 55 pollici può essere acquistato a 669 Euro, mentre sull'LG 60UM7100PLB da 60 pollici 4K Ultra HD è proposto uno sconto di 200 Euro a 499 Euro. Sui Samsung QLED, segnaliamo la riduzione di 200 Euro sul Q90R da 55 pollici, che è disponibile a 1.299 Euro.

Come sempre è consigliabile consultare lo store locator sul sito Expert per verificare l'eventuale disponibilità delle offerte nel punto vendita più vicino.