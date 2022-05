Expert lancia il nuovo volantino di Maggio: in regalo una sedia da gaming Nacon!

Expert lancia oggi il nuovo volantino di Maggio, disponibile fino al 22 del mese, che permette di ottenere in regalo una sedia da gaming Nacon, del valore di 149 Euro.

Come si può vedere direttamente sul sito web ufficiale di Expert, la sedia da gaming è la PCCH-310, che viene etichettata come “perfetta per ogni sessione di gaming, studio o di lavoro” ed è dotata di un design ergonomico con possibilità di regolarla in altezza. Sono anche presenti cinque rotelle e dei comodi braccioli.

Per riceverla è necessario acquistare uno dei PC indicati in questa pagina, alcune dei quali sono anche disponibili in offerta.

Ad esempio, il Lenovo Ideapad 3 con schermo da 15,6 pollici e processore Intel Core i5 è disponibile a 599 Euro, in calo del 20% rispetto ai 749 Euro di listino, mentre l’ASUS F515JA da 15,6 pollici con Intel Core i3 viene proposto a 479 Euro, il 13% in meno dai 549 Euro di listino. L’HP 16-D Victus invece è disponibile a 999 Euro nella versione con 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte, con un risparmio di 200 Euro netti, pari al 17%.

Non mancano i portatili Acer: l’Acer Aspire 7 con AMD Ryzen 5 5500U e schermo da 15,6 pollici è disponibile ad 899 Euro, il 10% in meno rispetto ai 999 Euro di listino.

Il Surface Laptop Go con processore i5, 8GB di RAM ed SSD da 128 gigabyte invece passa a 599 Euro, il 27% in meno dagli 819 Euro di listino.