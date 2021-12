Expert lancia il volantino di Natale: sconti fino al 12 Dicembre su tanti prodotti

A poche ore dalla pubblicazione del volantino Trony di Natale 2021, anche Expert aggiorna le proprie promozioni e dopo aver dedicato ampio spazio al Black Friday e Cyber Monday, ora si sofferma sugli sconti di Natale.

Il nuovo volantino "Babbo Non Prendertela" sarà attivo fino al 12 Dicembre 2021 prossimo e propone una serie di promozioni solo online e nei negozi.

Tra i televisori segnaliamo l'LG 55NANO756PR da 55 pollici a 699 Euro, il 16% in meno rispetto agli 839 Euro di listino, mentre il Sony KD43X85JAEP da 43 pollici viene proposto a 749 Euro, con un risparmio di 250 Euro dai 999 Euro imposti dal produttore. Il Philips 55OLED706 da 55 pollici, invece, è disponibile a 1199 Euro, mentre il Samsung QE50QN90A da 50 pollici passa a 1199 Euro, 250 Euro in meno rispetto ai 1449 Euro di listino. Tra gli LG OLED, il 55A1 da 55 pollici passa a 999 Euro, 600 Euro in meno dai 1599 Euro di listino.

Nel comparto telefonia, invece, lo Xiaomi Mi11 Lite da 128 gigabyte passa a 299,90 Euro, mentre l'iPhone 12 da 128 gigabyte è disponibile a 799,90 Euro. Interessante anche lo sconto sulle AirPods Pro, che passano a 219,90 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente a questo indirizzo. Indicazioni sulle