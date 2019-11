Expert dà il via al mese del Black Friday con il nuovo volantino

In attesa dei volantini ufficiali, le varie catene di distribuzione hanno già fatto partire le promozioni che ci condurranno, il prossimo 29 Novembre, al Black Friday 2019. Expert quest'oggi ha lanciato il nuovo volantino, valido fino al 17 Novembre, che include anche il tasso zero con pagamento della prima rata ad Aprile 2020.

In copertina troviamo la TV LED LG 49UM7000PLA da 49 pollici con tre ingressi HDMI, due USB, uno slot C+ e decoder DVB-T2 e DVB-S2 integrato al prezzo di 349 Euro, rispetto ai 499 Euro di listino, per un risparmio di 150 Euro.

In sconto è disponibile anche il Samsung Galaxy A50 a 299 Euro, per uno sconto di 60 Euro rispetto ai 359 Euro di listino, pari al 16,71%.

Scorrendo il volantino troviamo anche la Q50R di Samsung a QLED da 55 pollici a 2.499 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 2.999 Euro precedenti, mentre la TV LG OLED55C9M può essere portata a casa a 1.499 Euro, 400 Euro in meno se confrontato al prezzo di listino.

La Philips 55OLED854 da 55 pollici 4K debutta a 1.699 Euro, ma chiaramente tra gli sconti sono disponibili anche tablet come l'Ideapad C340 a 599 Euro, per un risparmio di 100 Euro rispetto ai 699 Euro precedenti.

Dal fronte degli smartphone, i Galaxy Note 10 e Note10+ possono essere acquistati in rate da 48 e 56 Euro, mentre iPhone Xs Max da 256GB è disponibile a 1.199 Euro. Tra gli sconti citiamo anche Huawei P30 Pro a 779 Euro.