Expert, offerte top fino al 14 Febbraio 2024: tantissimi sconti su tanti prodotti

Anche Expert rinnova il proprio volantino e fino al 14 Febbraio 2024 propone una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti. La promozione si chiama “Offerte top a tasso zero” ed abbraccia tantissimi prodotti.

Il Microsoft Surface Pro 9 nella variante da 13 pollici con processore Intel Core i5 di dodicesima generazione ed 8GB di RAM è disponibile a 1099 Euro, ma segnaliamo anche il Lenovo Yoga Slim 6 Ultrathin da 14 pollici con schermo OLED ed Intel Core i7 a 999 Euro. Interessante anche lo sconto sul Lenovo LOQ Gaming da 15 pollici con processore Intel Core i5 con 16GB di RAM a 1149 Euro. L’HP Victus 15-FA1030NL da 15,6 pollici con Intel Core i7 invece è disponibile a 1299 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 1399 Euro di listino.

Fronte telefonia, invece, segnaliamo l’iPhone 15 da 128 gigabyte ad 849,90 Euro, ma anche il Motorola Moto E13 da 6,5 pollici a 79,90 Euro, mentre l’Honor 90 Lite è disponibile a 199,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla scadenza delle offerte, la spedizione, eventuali pagamenti a rate e consegna vi rimandiamo alle pagina dei singoli prodotti.

