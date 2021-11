Expert, parte oggi il volantino del Black Friday: sconti del 25% sui TV

Con l'avvicinarsi del Black Friday 2021, continuano ad arrivare promozioni ed offerte da parte delle catene di distribuzione. Protagonista di oggi è Expert, che ha lanciato in via ufficiale il volantino valido fino al 29 Novembre.

Tra i TV segnaliamo l'offerta sull'OLED 48 A1 di LG da 48 pollici, che è tra i protagonisti assoluti insieme ad altri modelli di fascia alta come il Panasonic TX-65JZ1000E OLED da 65 pollici Ultra HD 4K, senza dimenticare il Philips 48OLED806 da 48 pollici. E' però possibile acquistare a prezzo ridotto anche il modello da 77 pollici della linea OLED A1 di LG.

Per quanto riguarda Samsung, invece, il Neo QLED 8K QE75QN900A da 75 pollici viene proposto in offerta insieme al QE65QN90AATXZT da 65 pollici ed il QE65QN85A da 65 pollici, ma anche il QE75QN800A da 75 pollici 8K può essere acquistato a prezzo ridotto.

La lista completa dei TV in offerta da Expert per il Black Friday può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo: il sito web della catena vi chiederà prima qual è il negozio più vicino alla vostra abitazione per filtrare correttamente i prodotti, dal momento che le offerte potrebbero cambiare a seconda del negozio.

Effettuando l'acquisto nei punti vendita fisici è ovviamente possibile richiedere anche il bonus tv rottamazione di 100 Euro, che fa calare ulteriormente i prezzi.