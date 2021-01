Expert, online il volantino Orange Best: fino al 25% di sconto su TV e smartphone

Expert lancia oggi il nuovo volantino valido online e nei negozi, battezzato "Orange Best", che propone degli sconti molto. interessanti su TV e smartphone, oltre che su grandi e piccoli elettrodomestici. Le promozioni saranno disponibili fino al 24 Gennaio prossimo, vediamo di che si tratta.

Tra i TV, il Samsung QE75Q80TATXZT da 75 pollici è disponibile a 2.695,20 Euro, il 20% in meno rispetto ai 3.360 Euro di listino, mentre il QE55Q60TAUXZT da 55 pollici passa al prezzo di 751,20 Euro, con un risparmio del 20% se il prezzo si confronta con i 939 Euro imposti dal colosso asiatico.

Sempre restando in ambito TV, ma soffermandoci sugli OLED, citiamo la promozione sull'OLED55GX6LA di LG da 55 pollici, che passa a 1.959,20 Euro rispetto ai 2.449 Euro di listino, con un risparmio di 489,80 Euro. In sconto c'è anche il Sony KD55A89BAEP da 55 pollici, anch'esso con pannello OLED, a 1.519,20 Euro rispetto ai 4.749 Euro precedenti, con un taglio del prezzo del 20% apri a 949,80 Euro. Il Sony KD65A89 da 65 pollici invece passa a 2.199,20 Euro: anche in questo caso il taglio del prezzo è pari al 20%.

Tra i TV non QLED o OLED in sconto citiamo anche l'LG 55NANO816N da 55 pollici 4K a LED al prezzo di 751 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro da 128 gigabyte è disponibile a 242,90 Euro e l'Oppo Reno4 Z a 296,90 Euro.