Expert, parte l'Orange Christmas: il nuovo volantino attivo fino al 14 Dicembre

Expert lancia in giornata odierna il nuovo volantino, l’Orange Christmas, che fino al 14 Dicembre 2023 propone una serie di offerte esclusive su tanti prodotti, sia online che nei negozi.

Nel comparto informatica, il notebook HP 15S-EQ2099NL da 15,6 pollici con AMD Ryzen 5 è disponibile a 479 Euro, il 13% in meno rispetto ai 549 Euro di listino. In sconto anche il Lenovo Ideacentre AIO 3, che viene proposto a 799 Euro, in calo dell’11% rispetto agli 899 Euro di listino.

Tra gli smartphone, invece, segnaliamo lo Xiaomi 13T con 8GB di RAM e 256 gigabyte di storage viene proposto a 499,90 Euro, il 29% in meno rispetto ai 699,90 Euro imposti dal produttore. Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G invece è disponibile a 279,90 Euro, il 6% in meno rispetto ai 296,90 Euro imposti.

Per quanto concerne i televisori, l’LG UR73 da 43 pollici è disponibile a 349 Euro, il Samsung QE32Q50AEUXZT da 32 pollici invece viene proposto a 369 Euro, il 5% in meno rispetto ai 389 Euro imposti dal produttore. Il Samsung Neo QLED da 43 pollici invece può essere acquistato ad 849 Euro, l’11% in meno rispetto ai 949 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.