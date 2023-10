Expert Orange Week: ultime ore di sconti su telefonia ed informatica

Mentre Unieuro lancia i nuovi Sconti Solo Online, è in scadenza la promozione di Expert che propone la “Orange Week” fino al 1 Novembre 2023, con una serie di sconti molto interessanti su telefonia ed informatica.

Il volantino permette di ottenere una gift card fino a 200 Euro sull’acquisto di uno dei prodotti selezionati e con l’etichetta “BestSelection”.

Tra i televisori, il Samsung QE65Q60CAUXZT da 65 pollici viene proposto a 949 Euro, con possibilità di ottenere una gift card da 50 Euro, mentre il QE55Q60CAUXZT da 55 pollici è disponibile a 649 Euro con gift card da 50 Euro in regalo.

Nel comparto telefonia, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy A54 5G nella configurazione 8/128GB a 349 Euro, mentre il Motorola Edge 40 Neo passa a 369,90 Euro ed il Galaxy S23 8/256GB a 779,90 Euro.

Per quanto concerne l’informatica, invece, il Lenovo IdeaPad Slim 3 con schermo da 15,6 pollici ed AMD Ryzen 3 7320U è disponibile a 399 Euro, mentre l’Acer Aspire 3 da 15,6 pollici con AMD Ryzen 5 è disponibile a 479 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulla spedizione e pagamenti a rate, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

