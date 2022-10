Expert RAW migliora su Samsung Galaxy S22 con astrofotografia ed esposizioni multiple

Sin dal lancio di Expert RAW su Samsung Galaxy S22 dello scorso febbraio, l’applicazione ha continuato a ricevere aggiornamenti essenziali per migliorare la qualità degli scatti e avvicinarsi sempre di più a fotografie professionali. L’ultima novità in arrivo è una delle più attese dai fotografi: ecco la nuova modalità per l’astrofotografia.

Immortalare le stelle non è così semplice e, anzi, se siete interessati al tema vi rimandiamo alla nostra guida sull’astrofotografia. Con gli smartphone è ancora più complicato ma, grazie alla potenza della fotocamera in dotazione alla gamma Galaxy S22, si possono ottenere comunque risultati sorprendenti. Per sfruttare al meglio l’hardware, allora, la società sudcoreana ha ben pensato di aggiungere la modalità Astrophoto ad Expert RAW su Galaxy S22.

Con questa feature si ottiene innanzitutto una guida pratica per individuare la posizione di costellazioni e singole stelle nel cielo notturno, cosicché si possa sapere in ogni momento quale parte fotografare. Le fotografie vengono dunque acquisite sfruttando intelligenza artificiale e tecnologia multi-frame, con scatti dalla durata minima di 4 minuti e massima di dieci minuti. Ovviamente, è necessario posizionare lo smartphone su un treppiede per ottenere i migliori risultati.

Ma non è l’unica grande novità in arrivo su Expert RAW: Samsung ora introduce la possibilità di scattare fotografie con esposizioni multiple, applicando diverse sovrapposizioni per “creare incredibili scatti astratti”. Dulcis in fundo, arriva persino un Camera Assistant grazie al quale è possibile attivare certe funzionalità in maniera rapida e automatica a seconda degli scatti che si vogliono fare.

Quest’ultima feature va scaricata tramite Galaxy Store come applicazione esterna, mentre Astrophoto ed Esposizioni Multiple arrivano in beta su Expert RAW e sono accessibili tramite le impostazioni.