Expert regala una smart TV sull'acquisto di un elettrodomestico: i dettagli dell'offerta

Nuova interessante promozione lanciata da Expert oggi, attiva fino al 22 Marzo 2020, che permette di ricevere una smart tv in regalo sull'acquisto di un elettrodomestico tra quelli in regalo. Vediamo come funziona la promozione e le varie restrizioni.

La smart TV scelta da Expert è la Toshiba 32W3963DA da 32 pollici, che ha un valore di mercato di 249 Euro. Si tratta di un televisore HD Ready, con supporto al WiFi ed al digitale terrestre DVB-T2 ed S2. Chiaramente, trattandosi di una smart tv ha al suo interno installate le applicazioni di Netflix, Prime Video e YouTube.

Gli elettrodomestici che rientrano nell'offerta e che danno diritto al premio sono disponibili a questo indirizzo: sono presenti lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, lavasciuga ed asciugatrici di tanti marchi famosi.

Per scoprire tutti i negozi che aderiscono all'offerta, invece, vi rimandiamo al file PDF del regolamento ufficiale.

Partecipare alla promozione è molto semplice basta semplicemente acquistare uno dei prodotti che danno diritto al premio ed il gioco è fatto. Rientrano nell'iniziativa anche gli acquisti effettuati tramite e-commerce, con consegna a domicilio.

L'operazione ovviamente non è cumulabile con altre promozioni e con l'utilizzo di buoni sconto e voucher di altri partner convenzionati. Possono però essere usate, all'atto del pagamento, le gift card emesse da Expert.