Expert salva l'estate: arriva il Black Friday Summer Edition fino al 3 Luglio 2022

Nuova settimana, e nuovo volantino di Expert che vuole “Salvare l’Estate” con il suo Black Friday Summer Edition 2022, la nuova iniziativa promozionale che fino al 3 Luglio 2022 proporrà un’ampia gamma di offerte su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i prodotti più interessanti che possono essere acquistati a prezzo ridotto, segnaliamo il TV Samsung QLED QE50Q60A da 50 pollici, a 499 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino, con un risparmio significativo, del 29%.

Fronte smartphone, segnaliamo lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro nella configurazione 6/128Gb a 299 Euro, il 14% in meno rispetto ai 349,90 Euro imposti dal produttore. Il Samsung Galaxy A33 5G da 6,4 pollici con 6Gb di RAM e 128 gigabyte di storage, invece, è disponibile a 279,90 Euro, il 28% in meno rispetto ai 389,90 Euro di listino.

Per quanto riguarda i device indossabili, invece, l’Amazfit GTS 2E è disponibile a 79,90 Euro, il 38% in meno dai 129,90 Euro precedenti.

Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla pagina dedicata al volantino, direttamente sul sito Expert. Come avvenuto anche in altre circostanze, le promozioni si differenziano tra quelle solo online e quelle disponibili nei punti vendita sparsi sul territorio italiano. Come sempre, consigliamo di consultare lo store locator.