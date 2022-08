Expert, al via il Fuori Tutto che Salva l'Estate: sconti fino al 50%

Poco dopo aver parlato della Apple Week di Mediaworld, ci spostiamo da Expert che lancia il Fuori Tutto, che fino al 15 Agosto 2022 propone un’ampia gamma di promozioni con sconti fino al 50% su tantissimi prodotti.

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro nella configurazione 6/128Gb è disponibile a 279,90 Euro, il 20% in meno dai 349,90 Euro di listino, mentre l’Oppo Reno8 Lite 5G passa a 349,90 Euro, il 13% in meno rispetto ai 399,90 Euro di listino.

Nel comparto informatica, segnaliamo il Lenovo IdeaPad 3 da 15,3 pollici FHD con Intel Core i3 a 429 Euro, il 14% in meno rispetto ai 499 Euro di listino. L’HP 15S da 15,6 pollici con Intel Core i7, invece, passa a 649 Euro, il 28% in meno rispetto agli 899 euro di listino. L’ASUS M515UA da 15,6 pollici con AMD Ryzen 5, invece, può essere acquistato a 469 Euro, il 28% in meno rispetto ai 649 Euro di listino. In offerta però troviamo anche il Kobo Clara H20, l’ebook reader da 6 pollici con 8 gigabyte di memoria interna, che passa a 109 Euro.

Tra i televisori, invece, il Samsung Neo QLED da 65 pollici passa a 1799 Euro, il 28% in meno dai 2499 Euro di listino, mentre il Samsung Neo QLED da 75 pollici viene proposto a 1899 Euro. Il Sony OLED XR55A83KAEP da 55 pollici viene proposto a 1999 Euro, con un risparmio del 13% dai 2299 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.