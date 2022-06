Expert 'Sconta Tutto': il nuovo volantino porta sconti fino al 19 Giugno 2022

Nel giorno in cui arriva il Sottoprezzo Unieuro, anche Expert rilancia e quest'oggi lancia il nuovo volantino "Sconta Tutto", che fino al 19 Giugno 2022 permette di godere di tantissime offerte.

Il notebook Lenovo IP3 15IML05 con schermo da 15,6 pollici ed Intel Core i7-10510U è disponibile a 599 Euro, il 29% in meno rispetto agli 849 Euro di listino. Il Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici, invece, è disponibile a 279 Euro, il 20% in meno rispetto ai 349 Euro imposti dal produttore, mentre il Lenovo Tab M10Plus da 10,3 pollici con 4 gigabyte di RAM passa a 179 Euro.

Tra i televisori, invece, segnaliamo il Samsung QE65QN90AATXZT da 65 pollici a 1499 Euro, il 25% in meno dai 1999 Euro di listino, mentre il Samsung TV OLED QE55S95B è disponibile a 2499 Euro, mentre il Samsung UE50AU7170 da 50 pollici passa a 379 Euro, il 37% in meno rispetto ai 599 Euro di listino. L'LG 43NANO756 passa a 379 Euro, anche in questo caso il 37% in meno dai 599 Euro imposti dal produttore.

La soundbar JBL BAR 2.1 invece passa a 269 Euro, il 23% in meno rispetto ai 349 Euro di listino.

Il nuovo volantino è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo. E' disponibile anche un volantino per i vari negozi.