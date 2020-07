Expert, sconto sulla bici elettrica Argento Performance: costa ancora di meno col bonus!

E' disponibile a prezzo scontato, nel nuovo volantino di Expert, la mountain bike elettrica Argento Performance, che con il Bonus Mobilità del Governo Italiano arriva a costare ancora di meno rispetto al prezzo di listino.

Come leggiamo nella scheda tecnica sul sito ufficiale, la bici monta delle ruote KENDA da 27,5" di larghezza, ed un motore posteriore GF con batteria LG da 36v 12,8Ah, che garantisce fino ad 80 chilometri di autonomia a fronte di una velocità massima di 25 chilometri orari. Il cambio è SHIMANO a 7 rapporti con impianto frenante TEKTRO con la disattivazione automatica del motore.

Il prezzo proposto dalla catena di distribuzione è di 1.499 Euro, ma come dicevamo prima se si può accedere al Bonus Mobilità 2020 arriva a costare 999 Euro. E' compresa anche l'assicurazione tutela famiglia.

Expert ne ha disponibili due colorazioni, mentre sulla disponibilità non sono giunte molte informazioni a riguardo. Come sempre consigliamo di consultare lo Store Locator presente sul sito web ufficiale per tutte le informazioni del caso. Il volantino è in scadenza domani 12 Luglio 2020, motivo per cui consigliamo di rivolgervi il prima possibile ad uno dei negozi per tutti i dettagli del caso.

Nello stesso volantino è disponibile anche la Nilox X0 a 149,99 Euro che diventano 59,60 Euro con il Bonus.