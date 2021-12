Expert sfida Mediaworld ed Unieuro: arriva il Sottocosto di Natale fino al 22 Dicembre

Anche Expert lancia la sfida a Mediaworld ed Unieuro, ed in giornata odierna lancia il Sottocosto attivo fino al prossimo 22 Dicembre 2021, valido online e nei punti vendita sparsi sul territorio nazionale.

Tra i prodotti in offerta segnaliamo il Samsung Galaxy A52s 5G a 419,90 Euro, rispetto ai 469,90 Euro di listino. In offerta però segnaliamo anche il Samsung Galaxy Z Flip3 5G ad 899,90 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1099 Euro imposti dal produttore, con un risparmio del 18%. Interessante anche lo sconto sul Galaxy Tab A7 Lite, che viene proposto a 129 Euro, 40 euro in meno rispetto ai 169 Euro di listino.

Tra i televisori, invece, il Sony KD55X85JAEP da 55 pollici passa a 799 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre l’LG OLED 48C1 da 48 pollici può essere portato a casa a 999 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre il modello da 65 pollici passa a 1799 Euro.

Per quanto riguarda i notebook, invece, l’HP 255 G8 con schermo da 15,6 pollici, AMD Athlon Silver 3050U ed 8 gigabyte di RAM è disponibile a 349 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 449 Euro imposti dal produttore.

La lista completa delle offerte del Sottocosto di Expert è disponibile a questo indirizzo.