Expert, al via le Sorprese Black: sconti del Black Friday fino al 29 Novembre 2021

Anche Expert in giornata odierna lancia il suo volantino per il Black Friday 2021, battezzato "Sorprese Black" che sarà attivo fino al 29 Novembre 2021 e propone diversi sconti su tanti prodotti d'elettronica, tra cui TV, smartphone e PC.

Partendo dai TV, l'LG OLED 55A1 da 55 pollici è disponibile a 999 Euro, con un risparmio di 200 Euro (pari a quasi il 17%) rispetto ai 1199 Euro di listino. In offerta però troviamo anche l'OLED 65C1 da 65 pollici, che è disponibile a 1799 Euro: in questo caso la riduzione è di 300 Euro dai 2099 Euro imposti dal produttore. Fronte Samsung, il QE75QN90AATXZT da 75 pollici è disponibile a 2499 Euro, 500 Euro in meno rispetto al prezzo di listino, mentre il QE65Q70A da 65 pollici passa a 999 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G da 128 gigabyte è disponibile a 349,90 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 399,90 Euro di listino, l'Oppo Find X3 Neo passa a 549,90 Euro, 250 Euro in meno se confrontato ai 799,90 Euro imposti dal produttore. Tra gli indossabili invece segnaliamo l'Amazfit Band 5 a 24,90 Euro.

Fronte PC e notebook, il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 ed SSD da 256 gigabyte è disponibile ad 899 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.