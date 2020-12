Da Expert parte il Sottocosto di Natale: sconti su smartphone e TV fino al 24 Dicembre

Anche Expert lancia quest'oggi il Sottocosto, sulla scia di quanto fatto da altre catene di distribuzione. La catena propone un'ampia gamma di promozioni su TV e smartphone fino al 24 Dicembre, giusto in tempo per Natale.

Il TV QLED Samsung QE65Q900TSTXZT da 65 pollici UHD 8K è disponibile a 3.199 Euro, in calo di 500 Euro rispetto ai 3.699 Euro. In sconto troviamo anche il QE55Q60TAUXZT da 55 pollici a 699 Euro, per un risparmio di 130 Euro. Fronte LG citiamo il Nanocell 55NANO796NE da 55 pollici, al prezzo di 629 Euro, 70 Euro in meno dai precedenti 699 Euro.

Tra gli smartphone, invece, l'iPhone 11 da 64 gigabyte viene proposto a 629 Euro, 90 Euro in meno dai 719 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Mi 10T è disponibile a 399,90 Euro, per un risparmio di 100 Euro.

Interessante anche la selezione di indossabili: Huawei Band 4 Pro passa a 49,90 Euro, Huawei Watch Fit ad 89,90 Euro ed il Galaxy Fit2 a 39,90 Euro.

Come sempre, consigliamo di consultare lo Store Locator sul sito web di Expert per consultare la lista completa dei negozi in cui è disponibile il volantino. In questo modo eviterete di rivolgervi allo store sbagliato che magari non ha aderito all'iniziativa.