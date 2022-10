Expert, via al Sottocosto di Ottobre 2022: sconti fino al 12/10

Oggi, 3 Ottobre 2022, Expert lancia il nuovo Sottocosto con cui vuole festeggiare i 55 anni di attività. Il volantino propone una serie di promozioni molto interessanti, che coprono un'ampia gamma di dispositivi d'elettronica.

Tra i televisori, segnaliamo l'LG OLED 55A2 da 55 pollici a 999 Euro, in calo del 33% rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre il Samsung UE50TU7090UXZT da 50 pollici passa a 359 Euro, il 20% in meno dai 449 Euro di listino. In offerta però c'è anche il Sony KD40X81KAEP da 50 pollici, a 699 Euro, in calo del 30% dai 999 Euro imposti dal produttore, con il Samsung QLED QE55Q80B da 55 pollici che viene proposto ad 899 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, il Samsung Galaxy S22 nella versione con 128 gigabyte di memoria interna passa a 649 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage è disponibile a 269 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 11 nella versione 4/128Gb invece passa a 189 Euro.

L'Amazfit GTR 2E può essere acquistato a 69 Euro, con un risparmio del 46% dai 129,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Come sempre, per tutti i dettagli sulle condizioni di spedizione o ritiro vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.