Expert, via al Sottocosto: con i sottoprezzi sconti fino al 3 Giugno 2023

Ancora nuove promozioni in questo giovedì di Maggio. Anche Expert infatti lancia il nuovo volantino, che porta il “Sottocosto” con i Sottoprezzi fino al 3 Giugno 2023 sia in negozio che online.

Nel comparto TV, audio, video e foto, segnaliamo l’LG OLED da 55 pollici della serie A2 ad 849 Euro, il 43% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre il Samsung TV Neo QLED da 65 pollici passa a 1799 Euro, in calo dl 44% rispetto ai 3199 Euro di listino. In sconto anche il QE55Q80B da 55 pollici, a 699 Euro, il 38% in meno rispetto ai 1129 Euro.

Tra gli smartphone invece segnaliamo il Samsung Galaxy S23 nella configurazione 8/256GB a 799 Euro, il 23% in meno dai 1039,90 Euro di listino, mentre l’Oppo A96 è disponibile a 229,90 Euro, il 23% in meno dai 299 Euro di listino.

Per quanto riguarda il comparto informatica, invece, il Lenovo IdeaPad 3 nella configurazione con schermo da 15,6 pollici e processore Intel Core i3 è disponibile a 399 Euro, il 37% in meno dai 629 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 passa ad 899 Euro, il 27% in meno dai 1229 Euro di listino.

