Expert, volantino di Agosto 2020: Fuoritutto con sconti fino al 50% su TV e smartphone

Anche Expert rinnova il proprio volantino, con le nuove offerte "sull'onda del Fuoritutto" che saranno disponibili fino al 16 Agosto 2020 e proporranno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti d'elettronica tra cui smartphone e TV.

Tra gli smartphone, il Samsung Galaxy A31 viene proposto a 249,90 Euro, il 16,7% in meno rispetto ai 299,90 Euro di listino, per un risparmio di 50 Euro. L'Huawei P Smart S da 128GB, con 4 gigabyte di RAM invece passa a 199 Euro, 60,90 Euro in meno dai 259,90 Euro precedenti. Lo Xiaomi Redmi Note 9 da 128GB invece passa a 199,90 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 229,90 Euro. In sconto anche l'Oppo A91 blu e nero, a 279,90 Euro rispetto ai 50 Euro precedente, mentre l'Huawei P30 Lite è disponibile a 199,90 Euro.

Per quanto riguarda i TV, invece, l'LG OLED55B9SLA da 55 pollici viene ridotto di 300 Euro a 1.199 Euro, mentre il Samsung QE55Q60TAUXZT da 55 pollici QLED può essere acquistato ad 849,15 Euro, per un risparmio del 15%.

Interessante anche lo sconto sulla soundbar Samsung HW-T400/ZF a 3 altoparlanti con potenza di 40 watt, dotata di connessione Bluetooth e via cavo, che può essere acquistata a 127,20 Euro rispetto ai 159 Euro di listino.

