Expert, volantino Lo Sconto che Conta: Samsung Galaxy A51 sotto i 300 euro

Dopo il volantino dello scorso mese, è giunta l'ora di tornare ad analizzare le offerte della nota catena Expert. Infatti, quest'ultima è tornata alla carica con un nuovo volantino chiamato "Lo Sconto che Conta". Tra le offerte più valide, ne troviamo una interessante sullo smartphone Samsung Galaxy A51.

Infatti, come potete vedere nel volantino pubblicato sul sito ufficiale di Expert, valido dal 3 al 14 giugno 2020 nei punti vendita aderenti (alcuni sconti sono accessibili anche tramite il sito Web, ma vanno verificati uno per uno, fate riferimento a questa pagina per trovare i negozi coinvolti), Samsung Galaxy A51 viene venduto a un prezzo di 299,90 euro, per un risparmio di 80 euro (in precedenza costava 379,90 euro).

Si tratta di una promozione interessante, dato che va a posizionare Galaxy A51 allo stesso prezzo a cui viene offerto Galaxy A41. Per il resto, sfogliando il volantino, si trovano altri scontri intriganti in campo smartphone.

OPPO A5 2020 : 149,90 euro (prima costava 179,90 euro);

: 149,90 euro (prima costava 179,90 euro); Samsung Galaxy A30s : 239,90 euro (in precedenza veniva venduto a 259,90 euro);

: 239,90 euro (in precedenza veniva venduto a 259,90 euro); Huawei P30 Lite : 279,90 euro (prima costava 349,90 euro);

: 279,90 euro (prima costava 349,90 euro); Samsung Galaxy S10 Lite : 549 euro (in precedenza veniva venduto a 679 euro);

: 549 euro (in precedenza veniva venduto a 679 euro); Huawei P40 Lite E : 189,90 euro (prima costava 199,90 euro, viene offerta in omaggio la Huawei Band 4);

: 189,90 euro (prima costava 199,90 euro, viene offerta in omaggio la Huawei Band 4); Redmi Note 8T : 169,90 euro (in precedenza veniva venduto a 229,90 euro);

: 169,90 euro (in precedenza veniva venduto a 229,90 euro); Nokia 4.2: 129 euro (prima costava 139 euro).

Non mancano anche varie promozioni legate, ad esempio, al mondo degli indossabili, dei notebook e dei televisori. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare il portale di Expert.