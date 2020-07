Expert volantino di Luglio 2020 '100% di convenienza': sconti su TV e smartphone

Anche Expert ha lanciato il nuovo volantino di Luglio 2020, che sarà attivo fino al 12 del mese in tutti i punti vendita aderenti. Si chiama "100% di convenienza" ed include un'ampia gamma di promozioni su TV, smartphone e prodotti d'elettronica.

Il TV OLED55B9PLA di LG da 55 pollici 4K Ultra HD può essere acquistato a 1.199 Euro, per un risparmio di 200 Euro. In sconto anche la Series 7 di Samsung: l'UE55TU707U da 55 pollici viene proposta a 449 Euro, ed il modello da 65 pollici a 699 Euro. La Samsung Series 6 QE55Q60TAU da 55 pollici invece è disponibile a 949 Euro, per un risparmio di 50 Euro, mentre la QE55Q90RAT da 55 pollici viene proposta a 1.249 Euro. Sony propone il KD55AG8 da 55 pollici a 1.499 Euro, mentre per quanto riguarda Panasonic troviamo il TX-40GX810E da 40 pollici a 559 Euro.

Dal fronte degli smartphone, il Samsung Galaxy S20 da 128GB può essere portato a casa a 699 Euro, 230 Euro in meno rispetto al prezzo di listino, mentre l'Oppo A52 è disponibile a 179,90 Euro.

La soundbar Samsung HW-R450 da 200W a 2.1 canali invece è disponibile a 129,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in volantino è disponibile a questo indirizzo.