Expert: il volantino 'Maggio, che offerte!' porta super sconti fino al 24 Maggio

Poco dopo aver parlato del nuovo volantino Euronics dedicato ad Apple, ci spostiamo da Expert che fino al 24 Maggio 2023 proporrà una nuova promozione battezzata “Maggio, che offerte” con tanti super sconti.

Tra i prodotti in offerta segnaliamo il TV LG NanoCell 43” della Serie Nano76, che viene proposto a 449 Euro, il 36% in meno rispetto ai 699 Euro di listino, mentre il Samsung Crystal UHD 4K da 65 pollici è disponibile a 699 Euro, con un risparmio del 30% rispetto ai 999 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la riduzione proposta sul Samsung TV QLED QE75Q60B da 75 pollici, a 1299 Euro, il 28% in meno rispetto ai 1799 Euro di listino.

Dal fronte telefonia, invece, il Motorola Moto G32 passa a 159,90 Euro, il 30% in meno dai 229,90 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi Note 12 da 128 gigabyte passa a 229,90 Euro, il 18% in meno rispetto ai 279,90 Euro di listino.

Per quanto riguarda il comparto informatica, invece, segnaliamo l’Acer Aspire 3 con schermo da 15,6 pollici, Intel Core i3 a 469 Euro, il 19% in meno rispetto ai 579 Euro di listino, mentre l’HP 15S con AMD Ryzen 5 e schermo da 15,6 pollici passa a 499 Euro, il 29% in meno rispetto ai 699 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.