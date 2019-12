Expert dà il via al volantino di Natale: parte l'Orange Bells Sottocosto!

Alla lunga lista di catene di distribuzione che hanno deciso di proporre offerte in occasione del Natale si aggiunge anche Expert, che nella giornata di oggi ha ufficialmente lanciato l'Orange Bells Sottocosto, vale a dire il volantino natalizio che sarà disponibile fino al prossimo 23 Dicembre e proporrà un'ampia gamma di sconti.

In copertina troviamo iPhone Xs da 64 gigabyte a 749 Euro, per un risparmio di 320 Euro rispetto al costo di listino. Sfogliandolo però scopriamo che sono disponibili anche tante promozioni sui TV: ad esempio la Sony KD55XG7096BAEP da 55 pollici passa a 549 Euro: lo sconto è pari a 150 Euro e limitato a 170 pezzi però. In offerta anche il TV TCL 65EP640 da 65 pollici, a 499 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone però citiamo anche la promozione su Huawei P30 Lite, che è disponibile a 259 Euro, e Samsung Galaxy S10e, che passa a 449 Euro. Fronte indossabili, Huawei Watch GT può essere acquistato a 119 Euro, 80 Euro in meno se si confronta il prezzo di listino.

Come sempre, in lista troviamo anche vari monitor per PC, tra cui l'ASUS VA24EHE, a 99 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 129 Euro precedenti, mentre l'Ideapad SS40 di Lenovo passa a 949 Euro.

Per scoprire se le offerte in questione sono disponibili anche presso il punto vendita più vicino, è consigliabile consultare lo Store Locator.