Expert, il nuovo volantino porta 'Grandi Sconti' fino al 1 Marzo 2023

Mentre partono i Mega Sconti di Mediaworld, anche Expert in giornata odierna rinnova il proprio volantino e propone i "Grandi Sconti con Grande Risparmio" fino al 1 Marzo 2023.

Tra i televisori, segnaliamo il Panasonic 50LX600E da da 50 pollici a 349 euro, il 30% in meno rispetto ai 499 Euro di listino, mentre il Samsung QE43Q60B da 43 pollici è disponibile a 549 euro, con un risparmio del 27% se si confronta con i 749 Euro imposti dal produttore. In sconto segnaliamo anche il QE65Q80B da 65 pollici, a 1199 Euro: in questo caso la riduzione è del 25% dai 1599 Euro.

Fronte informatica, invece, il Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici con Intel Core i7 è disponibile a 699 Euro, il 26% in meno dai 949 Euro imposti dal produttore, mentre il Microsoft Surface Laptop Go 2 con i5 ed 8GB di RAM passa a 679 Euro, con un risparmio del 13% dai 779 Euro di listino.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ con 8/256GB passa a 399,90 Euro, mentre il Redmi 10C 4/128GB viene proposto al prezzo di 169,90 Euro, in calo del 23% dai 219,90 Euro imposti dal produttore.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.