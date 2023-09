Vita extraterrestre: potremmo essere vicini a una rivoluzione grazie all'IA

Un team di scienziati ha elaborato un test semplice e affidabile per individuare segni di vita passata o presente su altri pianeti. Il metodo, basato su algoritmi di Intelligenza Artificiale, potrebbe rivoluzionare il mondo dell’astrobiologia e non solo.

Il nostro attuale metodo per trovare vita extraterrestre si basa sulla ricerca di specifiche biomolecole all’interno di campioni geologici di pianeti e asteroidi. Tuttavia, nessuno ci garantisce che la vita su altri mondi richieda quelle particolari sostanze.

Questa nuova tecnica, invece, utilizza l’IA per individuare automaticamente la firma lasciata dalla vita, differenziando i campioni biologici da quelli di origine abiotica con una precisione del 90%. Sorprendentemente, sebbene gli scienziati abbiano addestrato il modello di apprendimento automatico a prevedere solo due tipi di campioni (biotici o abiotici), il metodo si è dimostrato in grado di distinguere anche gli organismi in vita dai fossili.

Il nuovo studio apre la strada all'uso di sensori intelligenti su veicoli spaziali robotici come lander e rover per cercare segni di vita prima che i campioni tornino sulla Terra. Nell'immediato, il nuovo test potrebbe rivelare la storia dei campioni già raccolti dal rover Mars Curiosity.



Inoltre, questa nuova tecnica potrebbe anche essere applicata alle rocce terrestri per migliorare la nostra comprensione dell’origine dei primi organismi che hanno vissuto sul Nostro Pianeta.