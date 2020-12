Exynos 2100 allo scoperto: vicinissimo a Snapdragon 888 su Geekbench

Appena tre giorni fa vi mostravamo il corto natalizio con cui Samsung rendeva omaggio ai processori Exynos e già oggi iniziano a spuntare alcuni interessanti dettagli sulla prossima generazione di SoC proprietari dell'azienda sudcoreana.

In un recentissimo tweet infatti, il leaker Ice Universe, pubblica un interessante screenshot di quello che appare essere il primo score su Geekbench di Exynos 2100, il processore proprietario dei prossimi flagship di Samsung. In un secondo tweet si chiarisce che i risultati, 1103 in single-core e 3785 in multi-core, saranno visibili su Geekbench nel giro di qualche ora. Risultati che sono assolutamente da prendere con le pinze, dato che al lancio ufficiale manca ancora quasi un mese.

I punteggi di Exynos 2100 appaiono impressionanti come quelli di Snapdragon 888 e Apple A14 Bionic, con l'ultimo al primo posto assoluto. Apple A14 Bionic ha infatti già vinto la prima sfida con lo storico avversario Qualcomm.

Sembra che dopo le difficoltà incontrate nello sviluppo di Exynos 990 Samsung abbia finalmente trovato la quadratura del cerchio, con un chip finalmente al livello della concorrenza. La vera domanda è se sarà in grado di mostrarsi all'altezza dal punto di vista della gestione energetica.

In attesa del lancio dei nuovi smartphone il 14 gennaio, sappiamo che il nuovo SoC animerà una variante di Samsung Galaxy S21, sebbene nel nostro paese il prossimo flagship dell'azienda sarà commercializzato con il SoC di Qualcomm.