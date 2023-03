Niente Exynos per i Galaxy S24: che ne sarà dei chip 'Made by Samsung'?

Iniziano ad arrivare i primi rumor sulla prossima generazione di smartphone Samsung: dopo aver scoperto che i Galaxy S24 potrebbero essere due e non tre, emerge ora la notizia che tutta la lineup Galaxy S24 avrà un SoC Qualcomm, ovvero uno Snapdragon, mentre nessuna variante sarà dotata di un chipset Exynos.

A riportare la notizia è WCCFTech, rifacendosi al leaker coreano OreXda, che su Twitter ha dichiarato categoricamente che "i Galaxy S24 non useranno mai un Exynos" come proprio chip. La notizia non è affatto sconvolgente, se consideriamo che Samsung e Qualcomm hanno collaborato al SoC Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy esclusivo dei Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra della compagnia coreana.

Sembra che lo Snapdragon 8 Gen2 overclockato in esclusiva dei Samsung Galaxy S23 sia stato un successo, convincendo il colosso coreano a ripetere l'esperimento sui Galaxy S24, in arrivo il prossimo anno. Ciò, però, solleva un importante interrogativo: che ne sarà, a questo punto, della linea di chipset proprietari Exynos 2000?

Dopo l'Exynos 2200 dei Galaxy S22 e la (presunta) cancellazione dell'Exynos 2300, infatti, non è chiaro se un Exynos 2400 vedrà mai la luce o se la compagnia coreana si "appiattirà" sullo standard del resto del mondo Android, continuando a dipendere da Qualcomm per i propri chip. Secondo OreXda, in realtà, un Exynos 2400 sarebbe in sviluppo presso Samsung, ma semplicemente non arriverà su Galaxy S24.

Ciò lascia però aperte più possibilità. La prima è che Samsung riparta con i Galaxy S25 ad utilizzare i propri chip Exynos, magari implementandoli in esclusiva e sostituendo Qualcomm: per questo, il colosso coreano potrebbe voler dedicare più tempo allo sviluppo di chipset capaci di competere con le principali alternative sul mercato.

L'altra possibilità, già ampiamente rumoreggiata, è che i chip Exynos arrivino su altri smartphone Samsung, ovvero su quelli di fascia media e medio-bassa delle linee A e M. In questo caso, dunque, l'Exynos 2400 (o l'Exynos 2300) saranno rivisti come SoC midrange, pensati magari per i prossimi Galaxy A70 o A50.