Niente Exynos per Samsung Galaxy S23: ci sarà solo la versione con Snapdragon 8 Gen2

Dopo aver scoperto che i Samsung Galaxy S23 potrebbero costare di più rispetto ai predecessori, almeno in Europa, arriva oggi un'altra interessante indiscrezione sulla scheda tecnica dei flagship coreani. In particolare, sembra che i Galaxy S23 non avranno una versione Exynos, limitandosi a un SoC Snapdragon di Qualcomm.

La notizia arriva dal sito web coreano Daum, ed è stata successivamente rilanciata da varie altre fonti dello stesso Paese, che ne hanno confermato la veridicità. Secondo la stampa di Seul, dunque, non ci saranno versioni con chipset Exynos per i Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: Samsung, infatti, avrebbe optato per una strategia che prevede solo l'utilizzo dello Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, riservando invece i chip Exynos agli smartphone di fascia bassa o medio-bassa della serie A.

In passato, Samsung ha rilasciato due varianti dei suoi smartphone top di gamma, una con SoC Exynos (realizzato internamente da Samsung Foundries) e una con chipset Snapdragon di Qualcomm. Quest'anno, però, è anche stato confermato che i Galaxy S23 avranno uno Snapdragon 8 Gen2 overclockato in esclusiva, il che allontana la possibilità di una doppia variante dei tre smartphone.

Altra ragione dietro la mossa di Samsung potrebbero essere i problemi di stabilità, performance e temperature dei chip Exynos degli scorsi anni, riconducibili ad un basso yield (e in generale ad una scarsa qualità) dei nodi produttivi di Samsung Foundries, che li hanno resi incapaci di competere ad armi pari con le proposte di Qualcomm.

Se l'indiscrezione fosse confermata, però, è fuor di dubbio che essa verrà accolta con favore dai fan. Ciò dipende in particolare dalla strategia utilizzata finora da Samsung per vendere i suoi smartphone con SoC Exynos, che impediva di distinguerli dalle controparti con chipset Snapdragon o che li limitava ad alcuni mercati specifici, come quello europeo o quello coreano.