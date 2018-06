Ezviz Ez360 Plus: videocamera motorizzata con autotracking

Tra le ultime novità in casa Ezviz troviamo la nuova Ez360 Plus, una videocamera rotante motorizzata con autotracking e privacy (con mascheramento avanzato) che va ad ampliare la gamma di prodotti dedicati all’Home Security.

Ez360 Plus è composta da una base rotante di 360° su cui è posizionata la telecamera, la quale ha un angolo di rotazione in orizzontale di 340° e in verticale di 90°. Ha una risoluzione foto e video in Full HD e un audio bidirezionale, che permette di ascoltare e comunicare con chiunque in tempo reale. Ogni movimento e/o rumore percepito porta la videocamera a spostarsi in direzione della sorgente di emissione. La nuova videocamera è ideale per controllare la propria abitazione, garantendo la visione anche al buio grazie all'illuminatore a raggi infrarossi (fino a 10 metri di distanza). È inoltre possibile espandere la memoria fino a 128 GB tramite MicroSD Card (non inclusa nella confezione).

Tutti i prodotti Ezviz possono essere usati e gestiti tramite l’App dedicata (totalmente gratuita e senza alcun canone periodico per il suo utilizzo, disponibile per iOS e Android): essa permette di creare un sistema di sorveglianza completo e personalizzabile in grado di rispondere a molteplici esigenze.

Il prezzo ufficiale per l'Italia è di 89 euro. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale dell'azienda.