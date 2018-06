Ezviz T30 Smart Plug: presa elettrica intelligente 16A gestibile da app iOS/Android

Una casa sempre più domotica e smart: è questo l'obiettivo di Ezviz, nuovo brand rivolto al mercato dell'elettronica di consumo specializzato in tecnologia per la sicurezza della casa e action cam. Tra i suoi prodotti, troviamo T30 Smart Plug, una presa elettrica controllabile anche tramite applicazione per smartphone.

T30 Smart Plug è una presa elettrica intelligente 16A gestibile totalmente dall'App dedicata (totalmente gratuita e senza alcun canone periodico per il suo utilizzo, disponibile per iOS e Android), tramite la quale è possibile accendere o spegnere da remoto gli apparecchi collegati. Grazie al comodo Led di segnalazione stato è possibile verificare lo stato (se la presa è in funzione oppure no) in maniera semplice e immediata; mentre il monitoraggio del consumo energetico consente di essere sempre aggiornati su quanto si sta consumando.

Tutti i prodotti Ezviz possono essere usati e gestiti tramite l'App dedicata (totalmente gratuita e senza alcun canone periodico per il suo utilizzo, disponibile per iOS e Android): essa permette di creare un sistema di sorveglianza completo e personalizzabile in grado di rispondere a molteplici esigenze.

Il prezzo per l'Italia è fissato a 49 euro, ma non abbiamo ancora informazioni chiare riguardanti la disponibilità del prodotto in questione. Per rimanere aggiornati, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell'azienda.