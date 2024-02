F1, al via la stagione 2024: ecco i gran premi che andranno in chiaro su TV8

Manca sempre meno al via della stagione 2024 di Formula 1 e nella giornata odierna è stato presentato il nuovo team di Sky Sport che seguirà le gare. Contestualmente, la pay tv ha anche comunicato le gare che saranno visibili in chiaro su TV8.

Come previsto dalle disposizioni di AGCOM sugli eventi sportivi rilevanti, è stata confermata la trasmissione in chiaro del Gran Premio di Imola in programma a Maggio e di Monza di inizio settembre. Si tratterà delle uniche tappe che potranno essere viste in diretta su TV8 anche da coloro che non hanno sottoscritto l’abbonamento a Sky Sport: le altre 22, inclusa la gara inaugurale di sabato prossimo del Bahrain, verranno mandate in onda in differita su TV8, così come le qualifiche (tranne quelle dei due GP italiani).

Fino alla stagione 2023 il numero delle gare visibili in chiaro variava da quattro a cinque a campionato. In cambio, però, c’è un’interessante novità: su TV8 infatti saranno trasmesse in diretta le sei sprint del sabato in programma Cina, Miami, Austria, Stati Uniti, Brasile e Qatar.

Sempre in chiaro, ma su Cielo, sarà trasmessa la prima tappa della F2 in Bahrain del prossimo fine settimana.



Cosa ne pensate della nuova programmazione in chiaro di Sky per la F1? Fatecelo sapere tramite i commenti.