Poco F2 Pro è ufficiale con schermo AMOLED da 6,67' e quad-camera posteriore

Si è da poco l'evento di presentazione del nuovo POCO F2 Pro, il nuovo smartphone del rinomato marchio cinese che ha debuttato sul mercato oggi e che arriverà presto in Italia. Ecco tutte le specifiche tecniche ed i prezzi del dispositivo.

Scheda tecnica Poco F2 Pro

Display : 6,67" AMOLED Full Screen (2400x1080 pixel FHD+);

: 6,67" AMOLED Full Screen (2400x1080 pixel FHD+); Processore : Qualcomm Snapdragon 865;

: Qualcomm Snapdragon 865; GPU : Adreno 650;

: Adreno 650; RAM : 6GB LPDDR4X/8GB LPDRR5;

: 6GB LPDDR4X/8GB LPDRR5; Memoria : 128/256GB;

: 128/256GB; Fotocamera posteriore : 64MP + 13MP (ultra-wide) + 5MP (telemacro) + 2MP (sensore di profondità);

: 64MP + 13MP (ultra-wide) + 5MP (telemacro) + 2MP (sensore di profondità); Fotocamera anteriore : 20MP popup;

: 20MP popup; Batteria: 4.700 mAh;

Nel corso della presentazione è stato confermato che lo schermo supporta l'HDR10+ ed include un sensore per lo sblocco tramite impronte digitali al suo interno. La scelta del processore octa-core invece ricaduta sullo Snapdragon 865 octa-core, basato sul processo produttivo a 7nm, che supporta anche il 5G.

Degna di nota anche la tecnologia LiquidCool Technology 2.0, che porta in POCO F2 Pro la più grande camera di vapore disponibile sul mercato, affiancata a più lotti di grafite e grafene. In questo modo gli ingegneri hanno affermato che lo smartphone rimane fresco anche quando i livelli di attività sono elevati. Dal comparto audio invece troviamo la certificazione Hi-Res Audio.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, la lente posteriore ultrawide da 13 megapixel ha un angolo di visione di 123° per lo scatto delle immagini panoramiche e foto di gruppi. Supportata la registrazione video 8K (24fps) e 4K (60fps).

La batteria da 4.700 mAh supporta la ricarica rapida a 30W che può ricaricare il 64% del dispositivo in soli 30 minuti ed il 100% in 63 minuti.

Poco F2 Pro sarà disponibile al prezzo di 499 Euro per la versione 6/128GB, e 599 Euro per la variante 8/128GB. Prezzi, canali di vendita e disponibilità in Italia saranno comunicati successivamente.