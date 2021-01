POCO F2, rilasciato un teaser ufficiale: indizi anche sul processore

Il 2021 potrebbe portare delle novità interessanti in campo smartphone. Non ci riferiamo solamente a tecnologie innovative, ma anche al ritorno di serie particolarmente apprezzate dagli appassionati. A quanto pare, non sembra mancare molto all'arrivo di un POCO F2.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come si può vedere nel video pubblicato dalla stessa POCO su Twitter, l'azienda ha voluto giocare un po' con la scritta "Thanks for", inserendo varie parole a corredo di quest'ultima. Al minuto 0:45 del succitato video, si può notare la scritta "Thanks for the F2", che lascia pochi dubbi in merito a cosa ci aspetterà a breve.

Insomma, sembra proprio che il brand POCO stia pianificando di lanciare un diretto successore di PocoPhone F1, noto smartphone del 2018. Vi ricordiamo che finora la società ha immesso sul mercato dispositivi come POCO F2 Pro e POCO X3 NFC, ma per il momento non è arrivato il "vero erede" di PocoPhone F1. In ogni caso, a quanto pare non manca molto per saperne di più.

Tra l'altro, sono già iniziate a circolare online le prime indiscrezioni relative alla presunta scheda tecnica di POCO F2, che potrebbe includere un processore Qualcomm Snapdragon 732G, uno schermo AMOLED con refresh rate di 120 Hz, una quadrupla fotocamera posteriore e una batteria da 4250 mAh. Non dovrebbe inoltre mancare il supporto all'NFC. I rumor si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.