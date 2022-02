POCO F3 Moonlight Silver Limited Edition in offerta a buon prezzo

In attesa di scoprire le novità previste da POCO per il Mobile World Congress (il brand ha annunciato un apposito evento per la giornata del 28 febbraio 2022), ci soffermiamo su un'offerta che potrebbe interessarvi. Infatti, la società ha messo in sconto la Moonlight Silver Limited Edition di POCO F3.

Più precisamente, da un apposito banner che compare nella home page del portale ufficiale di POCO apprendiamo che sia la variante da 6/128GB del dispositivo che quella da 8/256GB sono al centro di promozioni. Scendendo maggiormente nel dettaglio, la prima viene adesso proposta a un prezzo pari a 299,90 euro (al posto dei precedenti 369,90 euro, quindi c'è un possibile risparmio di 70 euro).

Il modello da 8/256GB dello smartphone viene invece adesso venduto a 329,90 euro. Dal sito Web ufficiale di POCO apprendiamo che in precedenza il prezzo del prodotto ammontava a 399,90 euro (c'è dunque anche in questo caso uno sconto di 70 euro). Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per mettere le mani sull'edizione limitata di POCO F3, considerando anche il fatto che quest'ultima non compare nei principali store online (né su Amazon né da MediaWorld né da Unieuro).

In ogni caso, questa variante del dispositivo è stata annunciata a fine 2021 e ricordiamo che tra le caratteristiche tecniche dello smartphone c'è un processore Qualcomm Snapdragon 870. Per il resto, se volete approfondire il dispositivo coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di POCO F3 (uscita a maggio 2021).