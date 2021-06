POCO F3, lo smartphone è in offerta sotto i 300 euro su Amazon

Non ci sono solamente smartwatch economici in sconto su Amazon in questi giorni. Infatti, non manca anche una promozione relativa allo smartphone POCO F3.

Più precisamente, il prodotto, nel suo modello da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, viene venduto a 296,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale del noto e-commerce, solitamente il prezzo del dispositivo sarebbe di 349 euro. Questo significa che lo sconto è del 15%, ovvero di 52,01 euro. Non male, considerando il fatto che si scende sotto i 300 euro e che si fa riferimento a uno smartphone annunciato a fine marzo 2021 (quindi si tratta essenzialmente di una novità).

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online che vendono questo modello, abbiamo notato che Unieuro offre la variante da 8/256GB dello smartphone a 399,90 euro (c'è un 5% di sconto extra direttamente in carrello, quindi il prezzo finale diventa 379,90 euro). Non siamo invece riusciti a trovare questo modello sul portale ufficiale di MediaWorld. Per il resto, il sito Web di Xiaomi mette in vendita la variante da 6/128GB di POCO F3, ovvero quella messa in sconto da Amazon, a 369,90 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per "mettere le mani" sul dispositivo. Per il resto, se volete approfondire lo smartphone coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di POCO F3.