POCO F4 e X4 GT, tra potenza e affidabilità: ecco le specifiche prima del lancio

A proposito di quest'ultimo dispositivo, oltre alla recensione completa, ci siamo sbizzarriti molto alla ricerca dei titoli più appaganti per mettere alla prova i suoi trigger fisici . Per saperne di più, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sui migliori giochi per POCO F4 GT .

A incuriosire il pubblico, come sempre, saranno i prezzi riservati per il pubblico italiano e le eventuali offerte early bird, tradizionalmente ghiotte per quel che riguarda gli smartphone POCO, come avvenuto nel caso del lancio di POCO F4 GT , annunciato a un prezzo di 599 euro e lanciato a 499 euro per i primi fortunati acquirenti.

The future is about speed. Unlock possibilities with #POCOX4GT fully packed with MediaTek Dimensity 8100.

More playing, less waiting, and #NoSpeedLimited.

With 67W turbo charging and a long-lasting battery, immerse yourself into a new era for your mobile experience.