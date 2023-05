POCO F5 e POCO F5 Pro sono appena arrivati in Italia, ma sono già in sconto su Amazon

Non sono passate nemmeno 24 ore dal lancio italiano di POCO F5 e POCO F5 Pro, ma già nelle scorse ore i due smartphone midrange del sub-brand di Xiaomi sono finiti in sconto su Amazon Italia. Se vi affrettate, potrete portarveli a casa ad un prezzo fino al 21% inferiore a quello di listino!

Partiamo da POCO F5 nella variante 8/128 GB: lo smartphone viene proposto al prezzo di 379,90 Euro, il 12% in meno del MSRP, pari a 429,90 Euro. Uno sconto di 50 Euro, insomma, che per uno smartphone appena lanciato sul mercato europeo non sono affatto pochi. La variante da 12/256 GB di POCO F5, invece, costa il 17% in meno del prezzo di listino: mentre quest'ultimo è pari a 479,90 Euro, il device è acquistabile su Amazon a 399,90 Euro.

Come vi abbiamo già spiegato in occasione del lancio del device, POCO F5 è il primo smartphone con Snapdragon 7+ Gen2, il nuovo SoC midrange di Qualcomm, che si unisce ad uno schermo OLED FHD+ con refresh rate da 120 Hz e diagonale da 6,67", ad una batteria da 5.000 mAh e ad un sistema triple camera posteriore con lente principale da 64 MP con OIS. Entrambe le varianti del telefono, inoltre, sono vendute con due anni di garanzia POCO.

La versione 8/256 GB di POCO F5 Pro viene invece proposta su Amazon a 479,90 Euro, lo stesso MSRP della variante 12/256 GB del POCO F5 "base". Lo sconto è in questo caso del 17%, poiché il prezzo di listino è fissato a 579,90 Euro. 100 Euro tondi tondi in meno, dunque. Per quanto riguarda la variante 12/256 GB di POCO F5 Pro, invece, quest'ultima è in vendita a soli 499,90 Euro, contro i 629,90 Euro di listino. In questo caso, lo sconto è pari al 21%, ed è il più consistente di tutta la gamma.

Nella nostra recensione di POCO F5 Pro, vi abbiamo spiegato che lo smartphone è uno dei mediogamma più solidi di tutto il 2023, che porta con sé un SoC Snapdragon 8+ Gen1, una batteria estremamente capiente da 5.160 mAh e uno schermo AMOLED WQHD+ da 6,67" con refresh rate da 120 Hz. Ciliegina sulla torta anche qui la fotocamera, un sistema triple-lens con obiettivo principale da 64 MP con OIS.