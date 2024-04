POCO F5 Pro 5G, l'OFFERTA A TEMPO è SCHOCK! Ancora poche ore

POCO F5 Pro 5G: poco, di nome e di fatto. Mettici pure l'offerta a tempo che abbatte ulteriormente il prezzo! Partiamo dallo schermo, che è la prima cosa che balza agli occhi: 6.67” con frequenza 120Hz e display WQHD+ AMOLED.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Dunque, guarderai i tuoi film preferiti, le serie tv, gli eventi sportivi o i concerti con un'ottima risoluzione grafica.

Bene anche sul lato delle prestazioni: parliamo infatti di 8 GB di Ram e una memoria da 256 GB. Dunque, potrai archiviare una mole elevata di dati senza temere che perda colpi. Anche perché monta un processore Snapdragon 8+ Gen 1, che gli conferisce un motore straordinario.

Ottime notizie poi per chi dà priorità alla fotocamera quando sceglie un telefono. Infatti, parliamo di una tripla fotocamera (Triple Camara) da 64MP, implementata con OIS. In questo modo, le tue foto e i tuoi video saranno realistici.

Batteria ad alte prestazioni da 5160mAh, quindi arriverai a fine giornata senza patemi con possibilità di residui anche il giorno seguente.

Supporta anche la tecnologia NFC, ormai indispensabile per varie funzioni. Garanzia italiana di 2 anni, quindi non avrai problemi in caso di guasti o riparazioni. Colore Bianco.

Approfitta dunque di una straordinaria offerta, ma ti ricordiamo che è a tempo, quindi dovresti affrettarti.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?