POCO F5 ufficiale in Italia: è il primo smartphone con Snapdragon 7+ Gen 2

È uscita da poco su queste pagine la nostra recensione di POCO F5 Pro, il modello di punta della gamma. Tuttavia, non è solamente quest'ultimo ad arrivare in Italia, dato che c'è anche il "modello base" POCO F5. Tra l'altro, questo è al centro di un primato interessante.

Si tratta infatti del primo dispositivo con processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, SoC annunciato a marzo 2023, a giungere sul mercato. La scheda tecnica dello smartphone include poi uno schermo Flow AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate di 240Hz, picchi di luminosità di 1000 nit, PWM dimming 1920Hz e protezione Corning Gorilla Glass 5, 8/12GB di RAM LPDDR5 (espandibile virtualmente) e 256GB di memoria interna UFS 3.1.

A livello fotografico troviamo una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.79) + 8MP (f/2.2, ultra-wide) + 2MP (f/2.4), mentre frontalmente c'è un sensore per i selfie da 16MP (f/2.45). Non manca poi una batteria da 5.000 mAh, così come risulta presente il supporto alla ricarica via cavo a 67W. In termini di connettività, ci sono 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC. Presenti poi la certificazione IP53 per gli spruzzi d'acqua, il jack audio per le cuffie e il sensore d'impronte digitali posto lateralmente.

Per il resto, le dimensioni del dispositivo sono di 161,11 x 74,95 x 7,9mm, per un peso di 181 grammi. Le colorazioni disponibili sul mercato sono quelle White, Blue e Black, mentre il prezzo di partenza per il nostro Paese è di 379,90 euro in early bird per il modello da 8/256GB (successivamente al 16 maggio 2023 il costo diventerà di 429,90 euro). Esiste inoltre la variante da 12/256GB, che viene proposta a 399,90 euro in early bird (poi 479,90 euro).