Molto tempo fa, prima di essere cibo, i polli venivano ammirati e venerati

I polli molto tempo fa erano considerate delle creature esotiche e potrebbero essere state venerate o addirittura adorate. Ai tempi i pennuti erano circa un terzo delle dimensioni di oggi e la loro colorazione, insieme ai loro strani versi, hanno probabilmente stupito gli esseri umani del periodo.

"I polli, all'inizio, erano una cosa straordinaria", ha dichiarato il coautore di uno studio recente Greger Larson, direttore della rete di ricerca di paleogenomica e bioarcheologia presso l'Università di Oxford in Inghilterra. Mentre le persone oggi si affrettano ad acquisire "tutto ciò che hanno i Kardashian", migliaia di anni fa "sarebbe stato un pollo", continua l'esperto. "Questo è ciò che tutti volevano."

Prima dell'avvento dei polli domestici, sulla Terra esistevano le loro versioni "selvagge", come il Gallus gallus. Lo studio ha cercato di riscoprire la storia dimenticata di questa creatura, ma non è riuscito a capire come sia diventato un animale ricercato soprattutto per il cibo. I risultati degli studi hanno rivelato che i polli sono stati addomesticati molto più di recente di quanto suggerissero le stime precedenti, circa 3.500 anni fa.

Intorno al 1500 a.C., le persone nel sud-est asiatico iniziarono a coltivare riso e miglio, un processo che prevedeva lo sgombero di aree di foresta. I polli selvatici iniziarono ad essere attratti dagli umani a causa del cibo che si trovava intorno ai loro accampamenti. Quando gli uccelli della giungla iniziarono a fare affidamento sugli umani per il cibo, iniziò il processo di addomesticamento (ecco qual è stato il primo uccello ad essere addomesticato dagli umani). Intorno al 1000 a.C., gli uccelli della giungla addomesticati - quelli che ora conosciamo come polli - si diffusero nella Cina centrale, nell'Asia meridionale e in Mesopotamia.

Furono i marinai greci, etruschi e fenici a diffondere probabilmente gli uccelli in tutto il Mediterraneo: i polli sbarcarono in Italia intorno al 700 a.C. e arrivarono nell'Europa centrale tra il 400 a.C. circa e il 500 a.C., mentre il resto è storia. La transizione dei polli da "uccello esotico e venerato" a cibo avvenne probabilmente con l'ascesa dell'Impero Romano in Europa, dove le uova divennero popolari come spuntino negli stadi.

Oggi, invece, si sta creando carne di pollo in laboratorio... come vola il tempo!