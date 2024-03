La Fabbrica di Cioccolato ha un seguito, dove Willy Wonka combatte gli alieni

Sapete che Roald Dahl, lo scrittore di "Charlie e la Fabbrica di Cioccolato" ha realizzato un seguito letterario intitolato "Charlie e il Grande Ascensore di Vetro"? Pubblicato nel 1972, questo racconto porta i lettori in un viaggio strabiliante che supera ogni aspettativa, soprattutto rispetto a quanto visto nel primo romanzo.

Charlie Bucket, insieme al geniale cioccolataio Willy Wonka, si imbarca in un'avventura che li porta lontano dalla Terra, a bordo del Grande Ascensore di Vetro. La loro destinazione accidentale è un hotel spaziale, scenario di incontri ravvicinati del terzo tipo con gli enigmatici e pericolosi Vermicious Knids, alieni mutaforma pronti a tutto per ostacolarli.

L'eccentrico Wonka, mai a corto di astuzie, inganna gli ufficiali terrestri facendosi passare per un alieno con un improbabile linguaggio canoro, mentre cerca di proteggere Charlie e la sua famiglia dalle insidie cosmiche. Le sorprese non finiscono qui: al ritorno nella fabbrica, la famiglia Bucket si trova di fronte a un'altra serie di bizzarre vicissitudini, inclusa una dose eccessiva di pillole di ringiovanimento chiamate "Wonka-Vite" che porta a conseguenze imprevedibili per i nonni di Charlie (ovvero l'overdose).

Tra salvataggi eroici in orbita, viaggi verso la misteriosa "Minusland" e l'invecchiamento inverso, Dahl riuscì a creare una storia che sfidava ancor di più la logica del primo romanzo, riempiendo ogni pagina di umorismo, tensione e meraviglia. "Charlie e il Grande Ascensore di Vetro" non ha mai raggiunto le sale cinematografiche o i piccoli schermi, per questo molti non hanno mai conosciuto questo scritto.

A tal proposito, sapete che Dune venne rifiutato da 20 editori e venne pubblicato da una rivista per auto?

