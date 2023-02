La più grande fabbrica di pannelli solari d'Europa sarà a Catania

È proprio nel cuore della Sicilia che sorgerà una delle gigafactory (una fabbrica dalle immense dimensioni) più innovative del mondo, talmente importante da essere citata da Ursula von der Leyen. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Nonostante in Francia vi siano pannelli solari in quasi ogni parcheggio, questa volta ci troviamo nella zona industriale di Catania e più precisamente nell'Etna Valley. È proprio qui che la 3Sun-Enel Green Power rappresenta un'importante realtà nella quale si progetta la tecnologia più innovativa nel settore delle energie rinnovabili.

Stiamo parlando di ben 5 milioni di pannelli solari con una capacità produttiva a regime di 3 GW l'anno, in grado di dar vita ad una catena europea, affrancandosi dalle celebri forniture cinesi. Non è un caso che tale realtà abbia preso piede a Catania dove oramai si sono insediate multinazionali sia della microelettronica quali la STMicroeletronics, che della farmaceutica biotech che competono a livello globale.

Il pannello fotovoltaico bifacciale è in grado di catturare non solo l'energia che proviene dal sole in modo diretto, ma anche di percepire e immagazzinare la radiazione solare mediante la superficie posteriore del pannello. "L’impianto di Catania per lo sviluppo del fotovoltaico è un successo che rivendico con orgoglio" ha affermato il nostro ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

"Un passo avanti importante perché dobbiamo puntare a un’industria nazionale a larga scala che consenta all’Italia non solo di installare i pannelli ma anche di produrli". Si tratta di un passo di notevole importanza nel nostro Paese che consentirà di porre le basi per le energie rinnovabili proprio ai piedi dell'Etna che è raggiunto dalla fibra ottica, mediante l'utilizzo di ulteriori tecnologie all'avanguardia.